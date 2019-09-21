«В деревушке очаровательный денек, а вы — отвратительный гусь»: Необычная стелс-песочница Untitled Goose Game вышла на ПК и Nintendo Switch [трейлер]

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Вчера на платформах PC, Mac и Nintendo Switch вышла необычная стелс-песочница Untitled Goose Game от австралийской геймстудии House House, в которой игроку в роли противного гуся предлагают портить жизнь жителям деревушки.

Гусь может гулять по городу, проникать на задние дворики домов, в центральные магазины и другие места, подстраивая шалости, похищая вещи и всеми способами выводя из себя жителей, занятых своими делами.

В игре даже предусмотрена отдельная кнопка для гоготания, что заметно повышает привлекательность проекта (где еще вы получите возможность погоготать с пользой для дела?).

Игра уже доступна в магазине Epic Games Store по акционной цене 209 грн (стандартная цена — 279 грн), а вот в Steam ее еще нет.

Источник: Engadget, House House