«В деревушке очаровательный денек, а вы — отвратительный гусь»: Необычная стелс-песочница Untitled Goose Game вышла на ПК и Nintendo Switch [трейлер]
Вчера на платформах PC, Mac и Nintendo Switch вышла необычная стелс-песочница Untitled Goose Game от австралийской геймстудии House House, в которой игроку в роли противного гуся предлагают портить жизнь жителям деревушки.
Гусь может гулять по городу, проникать на задние дворики домов, в центральные магазины и другие места, подстраивая шалости, похищая вещи и всеми способами выводя из себя жителей, занятых своими делами.
В игре даже предусмотрена отдельная кнопка для гоготания, что заметно повышает привлекательность проекта (где еще вы получите возможность погоготать с пользой для дела?).
Игра уже доступна в магазине Epic Games Store по акционной цене 209 грн (стандартная цена — 279 грн), а вот в Steam ее еще нет.
Источник: Engadget, House House