В Дубае водитель за рулем транслировал видео со смартфона в Instagram, его оштрафовали. Прямо в комментариях к этой записи

Полиция Дубая — города Объединенных Арабских Эмиратов, по праву считающегося символом человеческого прогресса и воплощением передовых технологических достижений — в очередной раз отличилась. Она выписала штраф нарушителю правил дорожного движения, который пользовался смартфоном за рулем, весьма непривычным способом – через популярную соцсеть Instagram. Говоря конкретнее, полицейские рассказали об этом нарушителю в комментарии к публикации в Instagram, сообщает издание Gulfnews.

Haha! Doesn't get better than this!

Someone used Instagram Live while driving. Dubai Police joined in the live chat to inform them they were imposing a fine 😂😂😂 #mydubai pic.twitter.com/Qa0ayu9ch3 — The MD (@marketingdude) December 24, 2017

Сумма штрафа составила эквивалент ₴6000. Выявить нарушителя полицейским помогли другие водители. Они заметили, что кто-то ведет прямую трансляцию в Instagram прямо во время вождения и сообщили об этом в полицию, для которой не составило особого труда установить личность правонарушителя и наказать его за нарушение – пользоваться смартфоном за рулем нельзя.

Как отмечает ресурс Motor.ru, в Дубае действует система поощрений за аккуратное вождение — так называемые «белые баллы». Самым законопослушным водителям полиция дарит подарки. Весной этого года подарки получили 2000 водителей, двум лучшим вручили игрушечные машинки из золота.

Напомним, раньше мы публиковали видео с испытаний полицией Дубая электрического ховербайка с поддержкой беспилотного режима патрулирования, а также рассказывали о миниатюрных беспилотных электромобилях Otsaw O-R3, которые смогут распознавать лица и преследовать преступников. И это далеко не все впечатляющие инициативы полиции Дубая, чего только стоит их автопарк, в котором есть несколько самых быстрых серийных машин в мире.

Источник: Gulfnews и Motor.ru