В Дубае водитель за рулем транслировал видео со смартфона в Instagram, его оштрафовали. Прямо в комментариях к этой записи

Полиция Дубая — города Объединенных Арабских Эмиратов, по праву считающегося символом человеческого прогресса и воплощением передовых технологических достижений — в очередной раз отличилась. Она выписала штраф нарушителю правил дорожного движения, который пользовался смартфоном за рулем, весьма непривычным способом – через популярную соцсеть Instagram. Говоря конкретнее, полицейские рассказали об этом нарушителю в комментарии к публикации в Instagram, сообщает издание Gulfnews.

Haha! Doesn't get better than this!

Someone used Instagram Live while driving. Dubai Police joined in the live chat to inform them they were imposing a fine 😂😂😂 #mydubai pic.twitter.com/Qa0ayu9ch3

— The MD (@marketingdude) December 24, 2017