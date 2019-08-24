В FAA напомнили о том, что несанкционированное использование вооруженного дрона грозит оператору устройства серьезными неприятностями

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FAA, Управление гражданской авиации США, выпустило предупреждение о незаконности несанкционированного использования дронов с закрепленным оружием, бомбами, огнеметами, фейерверками и «другими опасными предметами, способными причинить смерть или нанести тяжелые увечья».

По словам ведомства, эксплуатация такого устройства может нанести серьезный ущерб не только здоровью окружающих, но и банковскому счету оператора. Максимальный штраф за сам факт управления вооруженным дроном — $25 тысяч. Избежать его можно, получив предварительное разрешение ведомства на запуск.

Кроме того, в FAA напомнили о существовании местного законодательства, которое нередко также регулирует подобные вещи и грозит не менее серьезными неприятностями человеку, решившему установить на дрон пистолет или огнемет.

Напоследок напомним, что в июле 2019 года компания Throwflame начала продавать в США огнеметы для дронов TF-19 WASP стоимостью $1500. Они могут выпускать пламя на расстояние до 8 метров. И хотя в компании продолжают утверждать, что огнеметы для дронов не считаются оружием по федеральным законам, видимо, это не так.

Источник: VC