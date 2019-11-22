В General Motors заявили о намерении выпустить собственный электропикап

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В тот же день, когда Tesla представила свой кибер-пикап, глава General Motors Мэри Барра на встрече с инвесторами внезапно решила рассказать о грядущем первом электрическом пикапе ее концерна.

Впрочем, справедливости ради отметим, что слухи о планах GM по выпуску нового семейства электрических пикапов премиум-класса и кроссоверов появились еще месяц назад. Как тогда утверждалось, начало их производства запланировано на конец 2021 года, а собирать их намерены на заводе Detroit-Hamtramck. Какие-либо подробности о самих электрокарах не сообщались — уточнялось лишь, что одна из новых моделей, возможно, будет выпущена под маркой Hummer (уточним, что последний автомобиль под этим брендом был произведен в 2010 году).

22 ноября глава GM Мэри Барра частично подтвердила эти слухи, упомянув о неназванном электрическом пикапе, который поступит в продажу «осенью 2021 года». По ее словам, на данный тип электромобилей потенциально существует солидный спрос.

«Это будет очень эффективный автомобиль, я с нетерпением жду его появления», — заявила Мэри Барра, указав, что в General Motors осознают ожидания и потребности тех, кто пользуется такого рода автомобилями.

При этом топ-менеджер, представляющая производителя автомобилей № 1 в Соединенных Штатах, не стала раскрывать каких-либо подробностей о будущей модели.

Источник: hightech.plus