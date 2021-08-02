В Главном полицейском управлении Варшавы обнаружили майнинговую ферму — ее организовал штатный айтишник
О курьезе с незаконным майнингом криптовалюты прямо в Главном полицейском управлении Варшавы рассказали в эфире местного телеканала TVN24, сообщает польский сайт Benchmark.
Как сообщается, незаконную добычу криптовалюты прямо в полицейском участке организовал сотрудник IT-отдела — он использовал для этого правительственные ПК и «специальные видеокарты», подключенные к электросети здания.
Разоблачили майнера сотрудники полиции и сделали это в очень короткие сроки, сообщил пресс-секретарь полиции Мариуш Чарка. Он также подчеркнул, что внутренняя база данных полиции вне опасности и инцидент не повлек за собой каких-либо утечек конфиденциальных данных.
Пойманный сотрудник был уволен в дисциплинарном порядке начальником полиции и сейчас им занимается местная прокуратура — ей предстоит дать правовую оценку действиям майнера, оценить сумму ущерба и передать дело в суд, который уже определит меру наказания. Канал TVN24 также упомянул о подельнике злоумышленника — в настоящее время отдел кадров готовит документы на его увольнение.