В Google Maps на iOS теперь можно поменять иконку навигации с обычной стрелки на 3D-модель автомобиля

Разработчики сервиса Google Maps предоставили пользователям iOS-устройств возможность самостоятельно выбирать иконку текущего местоположения. Если раньше пользователь был отмечен на карте обычной стрелкой, то теперь он может выбрать объемную модель автомобиля, причем это может быть седан, кроссовер или пикап.

Таким образом можно представить себя за рулем нового автомобиля, не потратив на него ни копейки. Ну, а если вы любитель компьютерных симуляторов, то будете вообще в своей стихии — главное помнить, что в отличие от компьютерных игр, вылет за пределы трассы может привести к гораздо более плачевным результатам, чем необходимость начать этап с начала.

Источник: Google