В калифорнийском городе Беркли робокурьер KiwiBot загорелся, выполняя заказ

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14 декабря один из роботов KiwiBot, доставляющих еду по территории кампуса Калифорнийского университета в Беркли, загорелся во время выполнения заказа. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, и вскоре после возгорания один из свидетелей происшествия потушил пожар с помощью огнетушителя.

Узнав о случившемся, компания Kiwi сразу приостановила использование всех своих роботов (более 100 единиц) и начала расследование. В выпущенном спустя некоторое время после инцидента заявлении инженеры рассказали, что причиной возгорания стала неисправность батареи, при этом не обошлось и без человеческого фактора.

Отмечается, что роботы KiwiBot не заряжаются привычным способом — если у них разряжается батарея, ее просто заменяют.

«Чтобы определить состояние батареи роботов, используется цветовая визуализация уровня заряда: если горит красный индикатор, необходимо заменить аккумулятор как можно скорее, желтый — замена требуется в течение часа, и зеленый — при нормальной работе», — объясняют в Kiwibot.

В ходе расследования стало известно, что 14 декабря сгоревшему роботу поменяли батарею.

«Выяснилось, что наш сотрудник по ошибке заменил роботу разряженный аккумулятор на поврежденный. В результате, спустя некоторое время батарея начала тлеть, что в конечном итоге привело к незначительному возгоранию», — говорится в сообщении компании.

Для того, чтобы подобного больше не повторилось, инженеры Kiwi добавили в программное обеспечение роботов систему отслеживания нагревания и короткого замыкания в аккумуляторе, которая должна предотвратить возгорание вследствие теплового разгона.

Кроме этого, в компании подчеркнули, что клиенты, которые на момент отзыва роботов ожидали доставку своих заказов посредством KiwiBot, получили их с помощью курьеров-людей.

Напоследок отметим, что после инцидента местные студенты воздвигли на месте пожара импровизированный мемориал со свечами. Они выразили сожаление в соцсетях в связи с поломкой робота, которого назвали «героем» и «легендой».

https://twitter.com/ratherbright/status/1073845768530714624/photo/1

Источники: The Verge, N+1