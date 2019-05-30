В Китае стартовало массовое производство компактных робокурьеров

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Китайский стартап Neolix, открывший на днях собственный завод площадью 13 600 м², запускает массовое производство компактных автономных фургонов для доставки. Среди клиентов компании — JD.Com и Huawei. Согласно планам предприятия, до конца года с конвейера сойдет 1000 беспилотников стоимостью около $30 000 каждый.

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Отметим, что по прогнозу основателя Alibaba Джека Ма, в течение следующего десятилетия в Китае ежедневно будет доставляться до 1 млрд отправлений, что делает автоматизацию этой отрасли особенно актуальной. Кроме того, беспилотные фургоны-доставщики позволят обкатать технологии автономного вождения, которые затем используют при создании полноценных робомобилей, говорит глава Neolix Юй Эньюань.

На данный момент роботы-доставщики уже начали трудиться в ряде районов Пекина и Чанчжоу, а также в особой экономической зоне Сюнъань.

По мере роста продаж компания планирует расширить производство и в течение пяти лет довести продажи до 100 000 робокурьеров в год. Кроме того, в ближайшее время стартап намерен разработать на основе автономного фургона «круглосуточный мобильный вендинговый автомат».

Напоследок отметим, что к разработке Neolix, по словам Юя, «проявляют интересен не только китайские, но и швейцарские, японские и американские компании».

Источник: hightech.plus