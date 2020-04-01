В МОЗ и НБУ призвали украинцев на время карантина пользоваться банковскими услугами удаленно — посредством систем онлайн-банкинга

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Министерство охраны здоровья и Национальный банк Украины выпустили агитационный ролик, в котором призвали украинцев на время карантина не ходить лишний раз в банковские отделения и вместо этого активнее пользоваться онлайн-банкингом.

Создатели ролика указывают, что современные системы онлайн-банкинга позволяют удаленно, посредством как компьютера, так и смартфона получать практически все самые необходимые банковские услуги, включая оплату коммуналки, выплату кредита и перевод денег близким, причем интерфейс таких систем упрощен настолько, что от пользователей, как правило, требуется совершить всего пару кликов мышкой или тапов.

МОЗ та НБУ закликають: залишайся вдома — плати онлайн ⚠️ МОЗ та Національний банк України закликають:Під час карантину по можливості лишайтеся вдома і пам’ятайте, що банківськими послугами можна скористатися дистанційно. Подбайте про себе та про літніх родичів, допоможіть їм сплатити комунальні послуги онлайн!#ЗалишаюсяВдома Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Вівторок, 31 березня 2020 р.

«Во время карантина по возможности оставайтесь дома и помните, что банковскими услугами можно воспользоваться дистанционно. Позаботьтесь о себе и о пожилых родственниках, помогите им оплатить коммунальные услуги онлайн!», — обратились к украинцам в МОЗ и НБУ.

Источник: Facebook МОЗ