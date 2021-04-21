В новом фантастическом сериале Marvel’s Secret Invasion про скруллов снимутся Эмилия Кларк и Оливия Колман

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Сразу два голливудских издания сообщили о том, что в новом сериале для стриминговой платформы Disney+ снимутся известные своими «королевскими» ролями актрисы Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен из сериала «Игра престолов») и Оливия Колман (Елизавета II из сериала «Корона»). Речь идет о сериале «Секретное вторжение» / Secret Invasion, который расскажет о приключениях инопланетной расы Скруллов на Земле.

Главной особенностью скруллов является их способность радикально менять внешность, превращаясь практически в любой живой организм и даже неживой предмет.

Впервые в рамках Marvel Cinematic Universe они появились в фильме «Капитан Марвел» / Captain Marvel (2019), затем их можно было увидеть в небольших сценах в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» и сериале «ВандаВижен» / WandaVision (2021).

Уже известно, что в сериале появятся лидер Скруллов Талос в исполнении Бена Мендельсона и глава секретной организации «Щ.И.Т» Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. При этом Оливия Колман прочат роль Королевы Скруллов Веранке, а вот роль Эмилии Кларк пока неизвестна.

Впервые о сериале «Секретное вторжение» / Secret Invasion компания Marvel рассказала еще в конце 2020 года, не назвав конкретной даты релиза. На данный момент в сервисе Disney+ уже прошла премьера сериала «ВандаВижен» / WandaVision, в данный момент идет показ проекта «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and The Winter Soldier, а следующим на очереди стоит «Loki» / «Локи».

Источник: Variety, THR