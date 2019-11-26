В Нью-Йорке появился «уполномоченный по делам алгоритмов»

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился ввести должность сотрудника, которому предстоит заниматься вопросами использования искусственного интеллекта. Он будет работать в Управлении делами мэра и отвечать за политику города по отношению к этой технологии.

Как отмечает Engadget, главной обязанностью человека, который займет этот пост, станет борьба с предвзятостью алгоритмов. Не секрет, что искусственный интеллект может невзначай обретать расовые, гендерные и иные предрассудки. Эта проблема особенно остра для систем распознавания лиц, все шире используемых правоохранительными органами, и алгоритмов распределения финансов.

В случае успеха инициатива гарантирует, что выгоду от внедрения ИИ получат все горожане, а не только отдельные группы населения.

«Задача уполномоченного по делам ИИ — разработать регуляторную политику в отношении алгоритмов и поддерживать ее в актуальном состоянии, а также следить за тем, чтобы используемые в городе ИИ-решения соответствовали принципам равенства, справедливости и подотчетности», — из постановления де Блазио.

Примечательно, что «уполномоченному по делам ИИ» будут помогать консультативный и координационный комитеты, состоящие из общественных деятелей и городских чиновников, задача которых будет заключаться в том, чтобы «поднимать те или иные вопросы» касательно алгоритмов.

Кто займет новый пост, пока неизвестно.

Источник: hightech.plus