В отзывах Google Maps появился поиск по фразам и ключевым словам

Только мы успели рассказать о новой плавающей панели поиска мест по категориям для Google Maps, как команда разработчиков картографического сервиса добавила в сервис очередную новую функцию. Речь о возможности выполнения поиска по фразам и ключевым словам в отзывах к тому или иному месту. Функциональность уже доступна на Android, iOS и сторонних клиентах.

Благодаря этой возможности можно не тратить время на прочтение всех отзывов, а сразу узнать о том или ином месте то, что нужно. Соответствующая поисковая строка появляется сразу после перехода в раздел с отзывами к тому или иному месту на Картах. Работает поиск самым обычным образом – функция ищет заданную фразу и выделяет ее в тех отзывах, где она встречается.

Источник: Google