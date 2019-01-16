«В перспективе благодаря голосовым помощникам IT-корпорации будут знать о нас все»

На выставке CES 2019 Google и Amazon продемонстрировали свои амбиции касательно повсеместного внедрения виртуальных помощников — в телевизоры, автомобили и спальни. И хотя наличие голосового интерфейса в унитазе может показаться кому-то доказательством абсурдности консьюмеризма, в большей мере оно говорит о скорой вездесущности новой технологии, пишет MIT Technology Review.

Новое явление связано с феноменом, который ведущий эксперт в области искусственного интеллекта Ли Кайфу назвал «OMO» — слияние онлайновых и офлайновых технологий. Он описывает его как соединение цифрового и материального миров таким образом, что каждый объект становится точкой взаимодействия с интернетом — а также сенсором, собирающим данные о нашей жизни.

Ли прогнозирует, что OMO ляжет в основу так называемой «третьей волны» ИИ: алгоритмы будут внедрены во все устройства, даже те, которые раньше обходились без «мозгов». В результате ваш умный холодильник, например, сможет проанализировать свое содержимое — и порекомендовать список покупок. А входная дверь будет знать, ждете ли вы разносчика пиццы или доставку из Amazon, чтобы открыть им.

При этом внедрение Alexa или другого помощника в холодильник, зеркало или автомобиль связывает их в единую подключенную экосистему. Таким образом, вырисовывается очень простая и элегантная схема — продавая удобный способ управления приборами посредством голоса, Google и Amazon медленно проникают в наши дома и занимают положение центральной платформы, агрегирующей все данные, связанные с нашей жизнью. Конечная цель этой экспансии — собрать полную картину данных о поведении людей и довести персонализированность предоставляемых услуг до максимума.

«Все это приближает нас к тому дню, когда машины научатся понимать наши действия и предугадывать наши намерения. Хорошо это или плохо — покажет время», — подытожили в MIT Technology Review.



Источники: MIT Technology Review, hightech.plus