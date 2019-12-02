В сеть попала «живая» фотография сразу двух девкитов Sony PlayStation 5 и нового контроллера DualShock 5

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В конце августа текущего года в сети появились схематические изображения девкита консоли Sony PS5 довольно необычной формы. Несмотря на то, что практически сразу подлинность дизайна подтвердили несколько представителей гейминдустрии, у самых недоверчивых читателей остались сомнения в том, что девкит выглядит именно так в реальной жизни.

Новая утечка расставила все точки над «i» — именно так и выглядит станция для разработки игр для следующего поколения японских игровых консолей.

Внешность девкита подтвердилась до мельчайших подробностей, включая V-образную форму (намек на пятерку в римском варианте) и обилие вентиляционных отверстий.

На фотографии можно увидеть сразу два экземпляра девкита (ранее в сети всплывала другая фотография), а также контроллер DualShock 5, который выглядит практически так же, как его предшественник DualShock 4. По данным инсайдеров, новая версия контроллера получит разъем USB-C, а также более емкий аккумулятор.

Отметим, что по устоявшейся практике финальный дизайн консолей абсолютно не совпадает с внешним видом девкитов, которые заранее высылают разработчикам для работы над стартовой линейкой игр. К примеру, вот так выглядит девкит для Sony PlayStation 4 (на новой фотографии девкиты для «четверки» стоят в правом верхнем углу столбиком: внизу — PS4, вверху — PS4 Pro):

Напомним, что игровая консоль Sony PlayStation 5 выйдет на рынок через год, к Рождеству 2020 года.

Источник: IGN