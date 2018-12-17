В следующем году Energy Web Foundation намерена запустить инновационный «энергетический блокчейн»

Во втором квартале 2019 мир швейцарская компания Energy Web Foundation, среди 79 стратегических партнеров которой числятся такие гиганты, как Shell, Centrica, E.ON и Siemens, запустит свой инновационный энергетический блокчейн, призванный сделать традиционные энергосети «умнее».

В Energy Web Foundation объясняют, что если раньше энергокомпаниям достаточно было просто вырабатывать электричество и доставлять его потребителям с минимальными задержками, то в настоящее время ситуация изменилась: на энергорынке появились непостоянные источники энергии — ветровые турбины и солнечная генерация, также теперь нужно учитывать маломощные домашние точки выработки и хранения электричества (при этом желательно способствовать увеличению их количества) и беспрестанно растущее число электрокаров.

Энергетический блокчейн способен удовлетворить все эти потребности. Присоединиться к нему будет крайне просто: любой желающий сможет скачать программу-клиент и начать пользоваться преимуществами умной энергосети. При этом каждый подключенный к блокчейну умный дом получит свой идентификационный номер с привязанным к нему кошельком. Кроме того, отдельные кошельки можно будет привязать к электромобилю и своей зарядной станции. В EWF подчеркивают, что владельцу станции, если он захочет открыть к ней доступ для других пользователей, достаточно будет просто подключить ее к распределенному реестру.

«Если сегодня владельцы электрокаров вынуждены возиться со множеством приложений от различных зарядных станций, то благодаря блокчейну «электрозаправка» сможет самостоятельно узнать по ID автомобиля, кому он принадлежит и с какого кошелька следует списать средства», — говорят в EWF.

В долгосрочной перспективе блокчейн даст возможность торговать энергией децентрализованно. Если потребители начнут вырабатывать больше энергии на своих солнечных крышах, чем им нужно, то смогут продавать излишки через систему распределенного реестра по ценам, регулируемым в реальном времени. Им больше не придется заключать отдельные договора с операторами энергосетей, а последним больше не нужно будет отслеживать и крайне мудреным образом распределять или продавать выработанное потребителями электричество.

«Кондиционер вашего соседа сможет самостоятельно «договориться» с вашими солнечными панелями и напрямую купить у вас немного энергии», — объясняют в EWF.

Помимо этого, блокчейн позволит потребителям в режиме реального времени отслеживать собственное потребление электричества и повысить энергоэффективность своих жилищ.

Вместе с тем, у энергетического распределенного реестра есть и минусы. Во-первых, присоединиться к нему смогут только те потребители, у которых установлены умные счетчики. Ими, по данным WIRED, ныне владеет лишь 20% британцев (эксперты, однако, прогнозируют, что к 2020 году такими счетчиками обзаведется уже 80% всех европейских домохозяйств). Во-вторых, блокчейн сам по себе энергозатратен.

«На сегодняшний день сеть биткоина потребляет электричества столько же, сколько вся Австрия», — отмечают журналисты.

Но это, судя по всему, поправимо. В EWF утверждают, что их блокчейн в коммерческом масштабе будет потреблять электроэнергии не больше, чем одно офисное здание среднего размера.

«Алгоритмам энергетического блокчейна не требуется большое количество вычислительных ресурсов», — заверили в компании.

Источники: hightech.plus, WIRED