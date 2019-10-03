В США поймали вандала, который без явного мотива перерезал тормоза у более 100 прокатных электроскутеров [видео]





Пока в Украине только ожидают появления сервисов проката электросамокатов, в США находятся люди, которых этот вид транспорта доводит до бешенства и вандализма. В социальных сетях есть даже отдельные сообщества, где люди всячески издеваются над бесхозными самокатами, начиная с безобидных пинков и заканчивая ритуальным сожжением. Однако случай жителя Флорида выбивается из этого ряда.

Дело в том, что обычно вандалы достаточно заметно повреждают самокаты. Соответственно, вряд ли какой-то потенциальный клиент захочет воспользоваться покореженным или сгоревшим устройством. При этом 59-летний житель Флориды избрал другую тактику — по ночам он обрезал тросики тормозов электроскутеров, что далеко не всегда было заметно при поверхностном осмотре.

Полицейские задержали вандала во время повреждения пары скутеров Lime, однако проведя расследование установили, что в данном районе находится порядка 20 электроскутеров с аналогичными повреждениями. Всего же с апреля текущего года количество поврежденных электроскутеров в городке Форт-Лодердейл превысило отметку 140 штук, при этом подавляющее большинство из них было обнаружено рядом с домом вандала.

Подозреваемый не стал называть собственных мотивов, так что мы не можем сообщить вам, чем конкретно так не нравятся этому американцу электроскутеры. Для справки отметим, что во Флориде работают сервисы по прокату скутеров Lime, Bolt и Bird, при этом через месяц истекает выданный на год срок разрешения использовать их.

Источник: The Verge