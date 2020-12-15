В Steam запустили отдельный новостной центр с персонализированным контентом





С марта функцию тестировали в «Лабораториях» как экспериментальную, а с 14 ноября он стал полноценной частью Steam, заменив собой новостную ленту в разделе «Новости».

Valve официально запустила в Steam специальный новостной центр — настраиваемую новостную ленту с обновлениями, объявлениями и событиями из игр в библиотеке и списке желаемых.

По умолчанию новостной центр отображает объявления из игр (тех, что проходятся прямо сейчас, находятся в списке желаемых, рекомендуемых, а также тайтлов, на которые оформлена подписка). При этом можно гибко настраивать новостной центр с помощью различных настроек в меню слева — есть возможность исключить объявления или сообщения об определенных категориях игр. Также вы можете скрыть отдельные игры через новостной центр. Кроме того, на выбор есть десятки лучших источников новостей об играх на разных языках, на которые можно подписаться.

Кроме новостей от Steam и создателей игр, новостной центр позволяет следить за новостями с игровых сайтов по всему миру.

Если в старой ленте новостей отображалось лишь несколько таких сайтов, то в новом разделе «Новости кураторов» доступны десятки сайтов со всего мира, использующие систему кураторов Steam. Можно увидеть, о чем они пишут, и выбрать, чьи публикации вы хотитите видеть в личном центре. Некоторые публикуют короткие аннотации, которые можно просмотреть прямо в новостном центре, другие же публикуют полные статьи. Встроенные видео с YouTube можно посмотреть прямо в ленте новостей.

Новостной центр также позволяет узнавать о предстоящих событиях и подписываться на оповещения по почте или на мобильное приложение.

Также в новостном центре, который теперь доступен в версии для мобильных устройств, можно узнать о последних обновлениях для игр, находящихся на прохождении, а также о крупных обновлениях, прямых трансляциях и новостях от лидеров продаж и самых популярных по числу пользователей игр в Steam.