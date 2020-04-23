В субботу на YouTube выйдет восстановленный музыкальный фильм The Beatles «Yellow Submarine» в караоке-формате Sing-A-Long





В эту субботу, 25 апреля, в 19:00 по киевскому времени YouTube Music организует эксклюзивную трансляцию анимационного фильма The Beatles «Yellow Submarine» в формате Sing-A-Long с помощью сервиса YouTube Премьеры. Версия Sing-A-Long восстановленного фильма включает в себя текст песни в нижней части экрана, чтобы весь мир мог петь одновременно вместе с The Beatles.

Версия The Beatles’ “Yellow Submarine” Sing-A-Long была выпущена в кинотеатрах в 2018 году в честь 50-летия фильма и с тех пор была недоступна для просмотра. В этот фильм вошли некоторые из самых известных песен The Beatles, в том числе заглавный хит, а также «Eleanor Rigby,” «When I’m Sixty-Four,” «Lucy in the Sky With Diamonds,” «All You Need Is Love” и «It’s All Too Much.»

https://youtu.be/R8W5qJYFWOM

Напомним, что YouTube Премьеры – это функция, которая позволяет артистам и их командам создавать уникальный момент ожидания и подогревать интерес перед выпуском музыкального видео на YouTube. Эта функция преобразует способ просмотра и взаимодействия с фанатами, создавая мероприятие, в котором фанаты и артисты напрямую взаимодействуют и наслаждаются опытом в интерактивном режиме. Премьеры радикально меняют способ выпуска музыкального видеоконтента, превращая процесс просмотра в общий опыт.

Источник: Google