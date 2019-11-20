Valve официально запустила функцию Steam Remote Play Together и устроила по этому поводу тематическую трансляцию и распродажу

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Сегодня, после месяца бета-тестирования, компания Valve открыла функцию Steam Remote Play Together всем своим пользователям, в честь чего устроила распродажу и трансляцию игровых сессий стримеров.

Функция Steam Remote Play Together позволяет перенести локальный мультиплеер практически на любые устройства, включая мобильные на базе iOS и Android, а также ПК под управлением Windows, Linux и macOS.

Подключиться к игре могут до четырёх игроков (при идеальных условиях — больше), при этом саму игру должен иметь и установить только игрок на основном компьютере, а все остальные могут присоединиться к нему с помощью потоковой технологии Steam Remote Play на своём ПК, через чат Steam или посредством мобильных приложений Steam Link.

В данный момент известные стримеры играют друг с другом в рамках специальной трансляции Remote Play Together, которую можно посмотреть по следующей ссылке.

В честь запуска новой функции также происходит распродажа игр с поддержкой Remote Play Together, полный список игр со скидкой можно найти здесь.

Источник: Steam