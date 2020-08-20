Valve решила сделать «Фестивали игр Steam» регулярным событием, ближайший пройдет в октябре, следующие состоятся в феврале и в июне 2021 года





Компания Valve объявила, что «Фестиваль игр Steam» вернётся в октябре, а на первую половину 2021 года запланировано проведение ещё двух, поэтому у разработчиков будет возможность подготовиться к участию в том фестивале, который ближе всего к ожидаемым датам выхода их игр.

Как было указано ранее, «Осенний фестиваль игр Steam 2020» пройдёт с 20:00 7 октября до 20:00 13 октября, при этом уже сейчас открыт прием заявок на участие от разработчиков, он продлится до 20:00 26 августа.

Фестиваль игр Steam — это многодневное мероприятие, которое дает игрокам возможность познакомиться с демоверсиями, пообщаться с разработчиками, посмотреть прямые трансляции и узнать о новых играх, которые скоро выйдут в Steam. Для разработчиков — это возможность заранее получить обратную связь и сформировать аудиторию игроков по мере подготовки игр к выходу в Steam.

Принять участие в осеннем фестивале игр Steam 2020 могут демоверсии готовящихся к выходу игр, если: выход игры в Steam ожидается между 13 октября 2020 года и 1 мая 2021 года; к моменту начала фестиваля создана доступная для пользователей демоверсия и страница «Скоро выйдет».

Изучив отзывы игроков и разработчиков, Valve решила сделать «Фестиваль игр Steam» регулярным событием. Следующие за осенним фестивали пройдут в феврале и в июне 2021 года. Чтобы подборка игр была наиболее релевантной для пользователей, начиная с осеннего фестиваля игр Steam заявленные игры должны соответствовать следующим критериям: игра может принять участие только в одном из трёх ближайших фестивалей: осенью 2020 года, в феврале 2021 года или в июне 2021 года; планируемая дата выхода игры, участвующей в фестивале, должна быть не позднее чем через 6 месяцев после его окончания.

Узнать подробности и подать заявку на участие в «Фестивале игр Steam» можно по следующей ссылке.

Источник: Steam