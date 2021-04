Variety: Первый сезон сериала «Властелин колец» обойдется Amazon в рекордные $465 млн (это в разы дороже, чем у аналогичных проектов Netflix и Marvel)

Издание Variety сообщило, что первый сезон грядущего фэнтезийного сериала Lord of the Rings / «Властелин колец» обойдется Amazon в $465 млн, что заметно превышает бюджет аналогичных по масштабу проектов других сервисов. К примеру, один сезон Game of Thrones / «Игры престолов» обходился HBO в сумму порядка $100-150 млн, то есть в среднем в $15 млн на одну серию. Впрочем, не все так плохо, как кажется на первый взгляд.

Интересно, что информация о стоимости поступила не от анонимного инсайдера, а от вполне официального лица, указавшего конкретные суммы. Данные сделал достоянием общественности министр экономического и регионального развития Новой Зеландии Стюарт Нэш. Он рассказал, что съемки первого сезона, которые прошли в этой стране, обошлись сервису в 650 млн новозеландских долларов ($466,3 млн), но благодаря системе рибейта сумма может быть снижена на 160 млн новозеландских долларов ($114,8 млн).

Также следует отметить, что права на экранизацию вселенной Джона Р.Р. Толкина обошлись Amazon в дополнительные $250 млн, то есть общий бюджет проекта на данный момент еще выше. Хорошие новости для Amazon заключаются в том, что после высоких стартовых затрат бюджет следующих сезонов будет заметно ниже, так как у съемочной группы уже готовы декорации и костюмы. На данный момент предполагается, что новый сериал Lord of the Rings / «Властелин колец» получит как минимум пять сезонов (и скорее всего спин-оффы), так что итоговая стоимость серии по итогу выхода всего сериала будет заметно ниже, чем для первого сезона. В 2018 году суммарные затраты на проект предполагались в размере не менее $1 млрд, но в итоге эта сумма практически наверняка будет превышена.









Отметим, что события нового сериала развернутся во «Вторую эпоху», то есть задолго до событий, описанных в кинотрилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» («Третья эпоха»). Премьера первого сезона сериала Lord of the Rings / «Властелин колец» в составе 8 серий (по другим слухам — 20 серий, но скорее всего речь идет о двух первых сезонах одновременно) ожидается уже в 2021 году. Второй сезон разрабатывался и снимался одновременно с первым, так что его выход может состояться довольно быстро, несмотря на задержки, связанные с пандемией коронавируса.

Напомним, что на днях студия Amazon Game Studios отменила онлайн RPG-игру Lord of the Rings, разработка которой велась в сотрудничестве с Athlon Games с 2019 года.

