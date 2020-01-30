Великобритания разрешила Huawei принимать участие в строительстве 5G-сетей на территории страны с определенными ограничениями. США возмущены таким ходом развития событий

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Власти Великобритании допустили китайскую компанию Huawei к участию в проектах по выстраиванию инфраструктуры для национальных сетей 5-го поколения — но с рядом ограничений.

Согласно постановлению британского Cовета национальной безопасности, Huawei будет запрещено поставлять 5G-оборудование для стратегически важных узлов и объектов (таких как ядерные объекты и военные базы), а также предоставлять для 5G-сетей так называемые «core-компоненты», которые отслеживают подключение смартфонов к сетям, обрабатывают пользовательский трафик и управляют его потоками. Другими словами, китайская компания сможет поставлять лишь то оборудование, что ответственно за «периферийную» передачу данных от устройств абонентов к базовым станциям и наоборот. Наконец, доля оборудования Huawei на британском рынке 5G не может превышать 35%.

В Huawei отметили, что их «обнадежило трезвое заявление британских властей».

«Это основанное на фактических данных решение открывает Великобритании доступ к передовым мировым технологиям, обеспечивает конкуренцию на рынке и приведет к созданию более совершенной, безопасной и рентабельной телекоммуникационной инфраструктуры будущего [на территории Соединенного Королевства]», — указал вице-президент компании Виктор Чжан.

Huawei Statement Regarding UK 5G Decision from Victor Zhang, Vice-President, Huawei. pic.twitter.com/PGyvJN1Vns — HuaweiUK (@HuaweiUK) January 28, 2020

Решение Лондона уже вызвало негативную реакцию в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты разочарованы решением Великобритании», – говорится в лаконичном официальном заявлении администрации Белого Дома.

Немногим позже государственный секретарь США Майк Помпео в комментарии для журналистов дополнил:

«Наше мнение о Huawei таково: ее включение в систему создает реальный риск. Эта компания, по факту, является отделением Коммунистической партии Китая, которое по закону должно передавать информацию китайской Компартии. Мы оценим, что сделала Великобритания, у которой еще есть время пересмотреть свое решение».

Помимо непосредственно администрации Белого Дома, решение британского правительства вызвало негодование среди некоторых однопартийцев президента США Дональда Трампа.

«Такова печальная правда: наши особые отношения стали менее особыми после того, как Соединенное Королевство приняло с распростертыми объятиями работающих на полицейское государство коммуняк из Huawei», — заявил член комитета Сената по разведке республиканец Бен Сасс.

Еще один сенатор-республиканец Том Коттон подчеркнул, что позволять китайской компании разрабатывать 5G в Британии — это «все равно что в годы холодной войны разрешать строить свою телефонную сеть КГБ». Он призвал власти США подвергнуть «тщательному разбору американо-британский обмен разведданными».

Напоследок отметим, что решение Великобритании было принято в штыки в США в основном потому, что службы безопасности этих стран активно обмениваются секретными данными в рамках альянса «Пять глаз». Считая Huawei инструментом спецслужб Китая, Белый дом ранее призывал страны альянса запретить китайской компании доступ к сетям 5G и грозил даже полным прекращением обмена разведданными с государствами, сотрудничающими с Huawei, пишет The NYT.

«Мы проверим, чтобы информация, передаваемая американскими спецслужбами [в Великобританию], шла через сети, в которых мы уверены, которым можно доверять», — заверил общественность Помпео.

В Великобритании, однако, убеждены, что решение допустить китайскую компанию к строительству национальных сетей 5G «не повлияет» на обмен разведданными с ключевыми союзниками — зато рядовые британцы смогут быстрее получить доступ к передовым технологиям.

«Я считаю абсолютно необходимым, чтобы люди в этой стране имели доступ к лучшим существующим технологиям. Но также смею заверить, что мы не сделали ничего такого, чтобы поставить под угрозу наши отношения с Соединенными Штатами, чтобы скомпрометировать нашу критически важную инфраструктуру национальной безопасности», — заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в обращении к британскому парламенту.

Источник: Euronews