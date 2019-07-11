Власти Иордании запретили в стране PUBG, на очереди — Fortnite
6 июля иорданская Комиссия по вопросам телекоммуникаций заблокировала доступ к серверам PUBG, а вечером 9 июля представитель ведомства заявил, что в стране планируется запретить еще шесть игр — в том числе Fortnite. Об этом сообщает издание royanews.tv.
В качестве причины запрета PUBG власти Иордании назвали «многочисленные жалобы жителей страны», а также «обеспокоенность ряда чиновников касательно опасного влияния, которое могут оказывать такого рода видеоигры на геймеров».
Помимо этого, представители регулятора сослались на мнение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая в прошлом году признала зависимость от видеоигр психическим расстройством, а также якобы «отнесла PUBG и другие подобные проекты к категории жестоких игр, способных вызывать у геймеров зависимость, тревожность, агрессию, приводить к социальной изоляции, негативно влиять на академическую успеваемость».
Кроме того, добавили в ведомстве, поскольку игроки предпочитают играть подолгу, малоподвижный образ жизни не самым лучшим образом сказывается на их здоровье.
Реакции со стороны ВОЗ на заявления иорданских властей по поводу негативного влияния PUBG и других аналогичных игр не последовало.
Источник: DTF