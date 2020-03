Власти Китая запретили гражданам негативно отзываться о своей стране в интернете

В Китае вступил в силу закон, призванный «создать позитивную онлайн-экосистему», работающую «в интересах общества», а также уменьшить риски, «связанные с влиянием интернета на национальную безопасность». Согласно постановлению, весь контент в интернете отныне делится на три группы: «воодушевляющий», «негативный» и «незаконный», сообщает BI.

«Незаконный» контент, за который положено в том числе уголовное наказание, включает: распространение слухов, оскорбления, обман и угрозы другим пользователям сети, призывы к нарушению экономического или социального порядка, свержению государственного строя и разрушению национального единства.

К «негативному» контенту, который подлежит удалению китайскими модераторами, относятся заголовки с излишней сенсационностью, намеки сексуального характера, сплетни о знаменитостях и «любая другая информация с негативным воздействием на онлайновую информационную экосистему».

Наконец, «воодушевляющим» контентом считается распространение и объяснение доктрины коммунистической партии Китая, сведений об экономических и социальных достижениях КНР и сплоченности китайского общества и прочая позитивная информация.

Китайское правительство анонсировало введение новых интернет-норм еще в середине декабря, до вспышки эпидемии коронавируса Covid-2019. Тогда же было объявлено, что новый закон вступит в силу со 2 марта.

По мнению Джереми Даума, главного редактора правового проекта China Law Translate при Йельской школе права, новый закон сформулирован нечетко и оставляет слишком много пространства для толкований — и злоупотреблений. Особое опасение вызывает тот факт, что власти страны, где принят данный закон, уже неоднократно подвергались критике со стороны правозащитников за жесткую цензуру и нарушение свободы слова, подчеркивает он.

Любопытно, что в китайских соцсетях новые правила восприняли так негативно, что многие местные СМИ отключили комментирование посвященных им новостных заметок. Вместе с тем, под теми постами, где комментарии по-прежнему можно оставлять, можно найти (пока еще) сообщения такого содержания:

Кроме того, некоторые пользователи призвали власть отменить закон, напомнив о случае Ли Вэньляна, врача, который первым сообщил о новом коронавирусе в соцсетях еще в декабре 2019 году, но которого не стали слушать — вместо этого его вызвали в полицию и «настоятельно попросили» больше не публиковать подобных сообщений. Окончилась же эта история тем, что Вэньлян в итоге сам заразился недугом и умер 7 февраля.

Впрочем, китайские власти вряд ли прислушаются к критике: так, уже после смерти Вэньляна, местные чиновники по-прежнему продолжают преследовать тех, кто самовольно публикует в интернете «негативные» текстовые, фото- и видеоматериалы касательно Covid-2019. По данным BI, в феврале этого года по меньшей мере трое журналистов, самостоятельно освещавших происходящее на местах в соцсетях, были арестованы, исчезли или замолчали.

Кроме того, под домашним арестом и без доступа к соцсетям в настоящее время находится преподаватель пекинского Университета Цинхуа, профессор права Сюй Чжанрунь, опубликовавший 10 февраля в Weibo критическое эссе, в котором обвинил правительство в том, что оно в начале вспышки Covid-2019 сидело сложа руки и пыталось скрыть истинное положение дел, затыкая рты тем, кто говорил правду об опасности коронавируса нового типа, вместо того, чтобы в срочном порядке начать предпринимать меры по сдерживанию распространения недуга.

