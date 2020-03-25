Власти Уханя объявили о начале поэтапного снятия карантина





Китайский город Ухань, ставший первым эпицентром коронавирусной инфекции Covid-19, постепенно возвращается к нормальной жизни: власти населенного пункта объявили о начале поэтапного снятия жесткого карантина, введенного еще 23 января. Первыми возможность вновь выходить на улицу и ходить по местным магазинам получили жители выбранных домов, объявленных чиновниками свободными от вируса.

Помимо этого, местные власти начали снимать ограничения на работу: те горожане, которым разрешили покидать свои дома и которые хотят вернуться на «общественно неважную» работу, должны предоставить городской администрации справку от работодателя, результаты тестов, демонстрирующие отсутствие вируса, а также пройти температурный скрининг. После этого им будет выдано разрешение вновь занять свои рабочие места.

По мере снятия карантина власти обещают запускать общественный транспорт. При этом уже началось восстановление пассажирских железнодорожных перевозок: так, в эти выходные на уханьский вокзал впервые за два месяца прибыл пассажирский поезд, который привез свыше тысячи рабочих из провинции. В дополнение к этому у нерезидентов, которые оказались заблокированными в Ухане из-за эпидемии и с которых сейчас стал спадать карантин, появилась возможность наконец покинуть город, чтобы вернуться домой, при условии предварительного уведомления об этом уханьских властей и получения от них соответствующего пропуска.

Любопытно, что, по словам рядовых уханьцев, не все горожане торопятся выйти на улицу после снятия карантина — некоторые из них все еще опасаются инфекции и предпочитают не покидать свои дома без особой надобности.

Напоследок отметим, что, как утверждают китайские власти, благодаря принятым карантинным мерам активность распространения Covid-19 внутри страны продолжает стремительно падать. Вместе с тем, за минувшие сутки было отмечено 39 завозных случаев. Чтобы избежать второй волны эпидемии, аэропорты Шанхая и Гуанчжоу объявили, что будут тестировать на вирус всех пассажиров международных рейсов. А власти Пекина приняли решение перенаправлять зарубежные рейсы в аэропорты других городов, где прибывших будут тщательно обследовать — и лишь если они пройдут проверку, им разрешат отправиться в столицу КНР.

Источник: hightech.plus