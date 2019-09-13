ВМС США испытали робота-тральщика

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ВМС США провели демонстрационные испытания перспективного надводного робота-тральщика, способного обнаруживать, классифицировать и уничтожать морские мины. Как сообщает Defense News, во время испытаний военные продемонстрировали реализацию концепции обнаружения и обезвреживания мин за одну проходку без необходимости заходить в опасную зону кораблю с людьми на борту.

Отметим, что традиционно обнаружением и обезвреживанием морских мин занимаются специальные корабли — тральщики. Они оснащены системами, способными обнаруживать боеприпасы, и оборудованием, необходимым для их подрыва.

Вместе с тем, использование тральщиков сопряжено с большими рисками для здоровья и жизни экипажа. Роботы-тральщики позволяют избежать излишнего риска, а также ускорить поиск морских мин. Кроме того, предполагается, что один оператор сможет управлять сразу несколькими такими устройствами, благодаря чему для проведения операций по разминированию можно будет привлекать гораздо меньшее число человек. По этим причинам флота крупных стран мира активно изучают возможность принятия на вооружение автономных тральщиков.

Прошедший испытания робот создан на базе автономного катера CUSV, разработанного американской компанией Textron. Этот робот способен работать до 20 часов, а дальность его действия по радиоканалу составляет 140 километров. Автономный тральщик оснащен сонаром AQS-20, с помощью которого может самостоятельно обнаруживать и классифицировать морские мины.

Для уничтожения обнаруженных боеприпасов роботральщик использует подводного робота Barracuda. Перед автоматическим запуском этот робот получает данные о цели, после чего уже самостоятельно подплывает к мине и подрывает ее с помощью заряда, установленного на борту. AQS-20 и Barracuda разработаны компанией Raytheon.

Источник: N+1