Во время судебных онлайн-слушаний в Zoom один из юристов предстал в образе кота

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Забавный случай произошёл недавно с одним из адвокатов в США. Во время онлайн-слушаний в Zoom он предстал перед другими участниками процесса в образе пушистого домашнего животного из семейства кошачьих.

Для онлайн-слушания 394-го окружного суда Род Понтон был вынужден воспользоваться компьютером своего секретаря. Однако в программе Zoom был установлен фильтр, который трансформировал изображение участника встречи в милого котёнка. Комизма ситуации придаёт беспокойство в голосе юриста и достаточно забавная передача тревоги во взгляде пушистого персонажа. По мере того, как юрист пытается отключить фильтр, котёнок беспокойно и виновато водит глазами. Оправдываясь за своё изображение, Род Понтон заявляет:

«Я здесь вживую. Я не кот».

На каком-то этапе разговора Понтон предлагает участникам «двигаться вперёд, как есть», так как он не может понять, как отключить фильтр.

Что интересно, данный фильтр с котом не входит в пакете фильтров Zoom по умолчанию. Беглый поиск в каталоге фильтров Snap Camera тоже не помог журналистам The Verge найти данный фильтр.

Этот курьёзный случай должен стать поучительной историей для всех профессионалов, которые вынуждены проводить онлайн-конференции посредством Zoom или других подобных приложений во время пандемии COVID-19 – нужно обязательно проверять настройки программы перед тем, как присоединиться к рабочему совещанию. Особенно актуальным этот совет будет для тех, у кого есть дети, или кому приходится использовать чужой компьютер.

Источник: The Verge