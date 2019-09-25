Водородный дрон Griflion H может непрерывно находиться в воздухе до 15 часов

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Китайская компания MMC представила новый беспилотник с системой вертикального взлета и посадки.

Устройство под названием Griflion H работает за счет водородного топливного элемента, который обеспечивает 15 часов полета без груза или 10 часов — с грузом массой 3 кг. Летит дрон благодаря четырем пропеллерам на крыльях и одному дополнительному толкательному винту в хвосте. Объем водородного бака БПЛА — 27 литров.

Как сообщает New Atlas, данный дрон предполагается использовать во время поисково-спасательных операций, а также для разведывательных миссий, патрулирования и при составлении карт.

Поскольку Griflion H способен подолгу оставаться в воздухе, использовать его выгоднее, чем электрические беспилотники, которым нужно время от времени совершать посадки, чтобы зарядиться, утверждают создатели. Кроме того, в отличие от дронов на ДВС, водородный беспилотник издает гораздо меньше шума, не так сильно греется и не загрязняет окружающую среду.

Первая демонстрация Griflion H прошла на выставке InterGEO 2019 в Германии. Других подробностей об аппарате пока нет.

Ранее MMC представила электрический дрон GRIFLION M8, способный находиться воздухе до 150 минут, преодолевая до 200 км и неся на борту полезную нагрузку массой до 1,5 кг. Среди особенностей устройства — наличие бортовых систем позиционирования PPK и RTK, позволяющих совершать посадку в указанной точке с точностью до 4 см, а также возможность продолжать полет по заранее заданному маршруту при потере сигнала от станции управления.



Источник: hightech.plus