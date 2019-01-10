Volkswagen намерен потеснить Tesla на энергетическом рынке

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о создании отдельного подразделения, которое займется сопутствующими электромобилям технологиями — производством децентрализованных энергетических ВИЭ-систем, зарядных станций, коммерческих систем хранения электроэнергии и развитием интеллектуальной инфраструктуры. Таким образом компания намерена сделать электрокары более привлекательными для клиентов.

Дочернее предприятие получило название Elli Group, образованное из начальных букв слов «electric» и «life». Важно подчеркнуть, что под этим брендом компания собирается не только обеспечивать необходимую для «зеленой» энергии инфраструктуру, но также и поставлять эту самую энергию. Помимо этого, в планах новой «дочки» немецкого автогиганта — консультировать компании, желающие перевести свой автопарк на электропривод.

«Будучи одним из крупнейших производителей автомобилей, Volkswagen намерен ускорить переход транспортного и энергетического рынков к электромобильности», — отметил Томас Ульбрих, член совета директоров Volkswagen.

Bloomberg пишет, что клиентами Elli Group станут как отдельные домохозяйства, так и торговые и офисные центры. Компания возьмет на себя весь цикл производства и установки нужного оборудования. Портфолио планируют сформировать к 2020 году. Предположительно, к активной работе предприятие приступит одновременно с запуском электрической линейки I.D. от Volkswagen.

«Elli Group выступает за интеграцию электромобилей в повседневную жизнь», — говорит глава новоиспеченного подразделения Торстен Никлас.

Больше всего модель, по которой планирует работать Elli Group, напоминает энергетический бизнес Tesla. Компания Илона Маска, помимо выпуска электрокаров, тоже занимается продажей коммерческих и частных «чистых» энергетических решений, производит хранилища энергии, расширяет и развивает инфраструктуру для электромобилей.

Что интересно, по имеющейся информации, продукцией Elli Group будет пользоваться и сам Volkswagen: в частности, автоконцерн хочет увеличить число зарядных станций на парковках для своих сотрудников с 1000 до более 5000 до 2020 года, а также предоставить до этого срока устройства для зарядки электромобилей всем своим 4000 дистрибьютерам и партнерам по сервису в Евросоюзе.

Напоследок отметим, что исходя из пресс-релиза, первым коммерческим решением Elli Group станут домашние зарядные станции Wallbox. Мощность самого дешевого варианта такой станции составит 11 кВт — данную зарядку автоконцерн позиционирует как устройство, позволяющее зарядить автомобиль за ночь; самого дорого — 22 кВт. При этом самый дорогой вариант будет дополнительно оснащен интеллектуальной системой управления электроэнергией, позволяющей использовать автомобиль в качестве хранилища энергии.

Источники: Deutsche Welle, hightech.plus