Volkswagen посоветовал водителям пять вариантов «убить время» во время зарядки электромобиля





Американское подразделение автопроизводителя Volkswagen напомнило, что каждый покупатель электрокроссовера VW ID.4 получает три года бесплатной зарядки в сети скоростных зарядок Electrify America и предложило пять вариантов, чем можно занять себя во время данного процесса.

Немцы отметили, что Electrify America является самой крупной в США открытой сетью «электрозаправок» с более чем 600 станциями и 2,600 зарядных портов. К декабрю 2021 года сеть планирует увеличить свои масштабы до 800 станций и 3,5000 зарядных портов. Те, кто выбирают домашние зарядные станции Level 2 Wallbox не сталкиваются с проблемой ожидания, так как могут заряжать свои электромобили ночью, во время сна. А вот тем, кто отправляется в далекие путешествия или выбирает вариант со скоростной зарядкой, приходится придумывать, чем занять себя на протяжении как минимум получаса (VW ID.4 может потреблять мощность до 125 кВт, заряжая батарею с 0 до 80% за 38 минут).

Итак, Volkswagen предлагает следующие пять вариантов действий на время зарядки:

«Отдохните и расслабьтесь» (Rest and relax) — в ID.4 водитель и пассажир переднего ряда могут откинуть спинку кресла, убрать солнцезащитный козырек и насладиться окружающим видом благодаря панорамной крыше. Впрочем, если зарядка установлена в не самом живописном месте, то вряд ли кому-то захочется смотреть вокруг полчаса. «Подвигайтесь» (Move yourself) — данный совет больше подходит для активных людей, которые не могут долго сидеть на одном месте. Выйти и размять ноги будет не только приятно, но и полезно для здоровья. Главное при этом — не слишком далеко удаляться от электромобиля, ведь по окончанию зарядки зарядный порт нужно будет освободить следующему «электромобилисту». Недостатки совета заключаются в том, что при плохой погоде или неблагополучном районе воспользоваться им будет довольно тяжело. «Включите магнитолу» (Enjoy in-car entertainment) — совет перекликается с первым вариантом, вот только вместо того, чтобы просто сидеть, VW предлагает включить инфотейнмент систему и послушать музыку/подкасты или же посмотреть сериал/фильм. Благодаря наличию Car-Net Wi-Fi Hotspot контент можно стримить, а не держать в памяти устройства. «Побалуйте себя массажем» (Indulge in a massage) — и снова вариант с сидением, но только в этот раз немцы предлагают включить встроенную систему массажа с эмбиент-подсветкой. Отметим, что вряд ли он сравнится с профессиональным массажем от мастера своего дела, но когда делать нечего, то сойдет и такой вариант (от себя добавим, что этот совет можно совместить с первым и третьим). «Зайдите в магазин» (Stop and shop) — так как станции Electrify America установлены преимущественно на АЗС, вблизи торговых центров, магазинов и отелей, совет выглядит логичным. Таким образом можно не только купить сувенир или полезную вещь, но и перекусить.

Отметим, что советы от Volkswagen не выглядят откровением, а скорее являются рекламой возможностей собственных электромобилей. Тем не менее, вопрос занятий во время зарядки электромобиля остается открытым.

P.S. А что делаете вы во время зарядки своего электромобиля?