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Volkswagen посоветовал водителям пять вариантов «убить время» во время зарядки электромобиля

Volkswagen посоветовал водителям пять вариантов «убить время» во время зарядки электромобиля

Volkswagen посоветовал водителям пять вариантов «убить время» во время зарядки электромобиля


Американское подразделение автопроизводителя Volkswagen напомнило, что каждый покупатель электрокроссовера VW ID.4 получает три года бесплатной зарядки в сети скоростных зарядок Electrify America и предложило пять вариантов, чем можно занять себя во время данного процесса.

Немцы отметили, что Electrify America является самой крупной в США открытой сетью «электрозаправок» с более чем 600 станциями и 2,600 зарядных портов. К декабрю 2021 года сеть планирует увеличить свои масштабы до 800 станций и 3,5000 зарядных портов. Те, кто выбирают домашние зарядные станции Level 2 Wallbox не сталкиваются с проблемой ожидания, так как могут заряжать свои электромобили ночью, во время сна. А вот тем, кто отправляется в далекие путешествия или выбирает вариант со скоростной зарядкой, приходится придумывать, чем занять себя на протяжении как минимум получаса (VW ID.4 может потреблять мощность до 125 кВт, заряжая батарею с 0 до 80% за 38 минут).

Итак, Volkswagen предлагает следующие пять вариантов действий на время зарядки:

  1. «Отдохните и расслабьтесь» (Rest and relax) — в ID.4 водитель и пассажир переднего ряда могут откинуть спинку кресла, убрать солнцезащитный козырек и насладиться окружающим видом благодаря панорамной крыше. Впрочем, если зарядка установлена в не самом живописном месте, то вряд ли кому-то захочется смотреть вокруг полчаса.
  2. «Подвигайтесь» (Move yourself) — данный совет больше подходит для активных людей, которые не могут долго сидеть на одном месте. Выйти и размять ноги будет не только приятно, но и полезно для здоровья. Главное при этом — не слишком далеко удаляться от электромобиля, ведь по окончанию зарядки зарядный порт нужно будет освободить следующему «электромобилисту». Недостатки совета заключаются в том, что при плохой погоде или неблагополучном районе воспользоваться им будет довольно тяжело.
  3. «Включите магнитолу» (Enjoy in-car entertainment) — совет перекликается с первым вариантом, вот только вместо того, чтобы просто сидеть, VW предлагает включить инфотейнмент систему и послушать музыку/подкасты или же посмотреть сериал/фильм. Благодаря наличию Car-Net Wi-Fi Hotspot контент можно стримить, а не держать в памяти устройства.
  4. «Побалуйте себя массажем» (Indulge in a massage) — и снова вариант с сидением, но только в этот раз немцы предлагают включить встроенную систему массажа с эмбиент-подсветкой. Отметим, что вряд ли он сравнится с профессиональным массажем от мастера своего дела, но когда делать нечего, то сойдет и такой вариант (от себя добавим, что этот совет можно совместить с первым и третьим).
  5. «Зайдите в магазин» (Stop and shop) — так как станции Electrify America установлены преимущественно на АЗС, вблизи торговых центров, магазинов и отелей, совет выглядит логичным. Таким образом можно не только купить сувенир или полезную вещь, но и перекусить.

Отметим, что советы от Volkswagen не выглядят откровением, а скорее являются рекламой возможностей собственных электромобилей. Тем не менее, вопрос занятий во время зарядки электромобиля остается открытым.

P.S. А что делаете вы во время зарядки своего электромобиля?

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