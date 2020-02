«Все дело в длинном неудачном названии»: Warner Bros. попросила кинотеатры переименовать фильм о Харли Квинн в «Harley Quinn: Birds of Prey» из-за провального старта проката

После неудачного первого уикэнда проката фильма «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» киностудия студия Warner Bros. посчитала, что все дело в… чрезмерно длинном и не самом удачном названии фильма.

Якобы, из-за названия Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (дословно — «Хищные птицы и фантастически-невероятная эмансипация некоей Харли Квинн») не все зрители понимали, что речь идет о Харли Квинн, а некоторые СМИ и вовсе сокращали название до Birds of Prey, полностью убирая имя главной героини и внося дополнительную путаницу в головы зрителей.

Поэтому начиная с понедельника в американских кинотеатрах (включая крупнейшие сети AMC, Regal, Cinemark и др.) фильм обозначен как Harley Quinn: Birds of Prey / «Харли Квинн: Хищные птицы» — имя главной героини вынесли вперед, оставив предыдущее название как подзаголовок.

Отметим, что Украину волна переименований еще не настигла и в наших кинотеатрах фильм все еще идет под именем «Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)». Повлияет ли новое название на кассовые сборы мы сможем узнать уже в конце текущей недели.

Напомним, что по итогам первого уикэнда фильм «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» собрал всего $33 млн в США при ожиданиях студии в 45 млн, став худшим стартовым релизом для киновселенной DC Comics.

Источник: EW