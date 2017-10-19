«Все по плану»: CD Project RED опровергла слухи о проблемах с Cyberpunk 2077

Конечно же, мы все знаем CD Project RED за их идеи, подарившие миру отличную серию Witcher и не менее прекрасный Gwent. Но как сейчас обстоят дела у именитой студии, насколько всё хорошо в датском польском королевстве?

Пожалуй, для начала стоит вспомнить, что впервые о своём самом амбициозном проекте авторы легендарной серии об охотнике за монстрами, студия CD Project RED, заявили ещё в далёком 2013(!) году. С момента первоначального анонса, мы так и не услышали ни одной существенной новости о Cyberpunk 2077. В сети то там то здесь постоянно курсировали ничем неподтверждённые слухи, последние же официальные упоминания о проекте датированы началом 2016 года (когда руководитель студии Адам Кичиньский проводил конференцию с инвесторами). Одним из последних сообщений было то, что в августе студия якобы готовится показать нечто, напрямую связанное с Cyberpunk 2077.

Но лето давно позади, а CD Project RED продолжает сохранять молчание. Масла в огонь подлили бывшие сотрудники, устроившие на glassdoor (доска анонимных отзывов о сотрудниках и работодателях) деструктивную кампанию с подтекстом о вынужденном уходе из-за несогласия с политикой компании и наличии серьёзных проблем с Cyberpunk 2077. Вследствие вышесказанных событий CD Project RED решила не оставаться в стороне от проблемы и развеять все слухи о прогрессе и текущем состоянии Cyberpunk 2077. По данным компании проекту ничего не угрожает и прогресс осуществляется в соответствии с плановым календарем.

Как заявляет сама CD Project RED:

«Развитие Cyberpunk 2077 идёт по плану, но мы не торопимся. В данном случае, молчание – это издержки большой игры».

CD Project RED также подтвердила, что в прошлом были некоторые отклонения от графика, но эти заминки не угрожают детищу студии. Кроме того, команда напомнила, что она удвоила свою численность со времён «Ведьмак 3: Дикая Охота» и всё ещё занимается наймом. И только со временем мы сможем определить, пошло ли это на пользу студии.

Также CD Project RED не опровергает информацию, полученную от её бывших сотрудников (или тех, кто оставлял негативные отзывы на glassdoor). Ютубер YongYea попытался тщательно проанализировать в своём видео эти негативные отзывы и пришёл к выводу, что руководство CD Project RED продолжает придерживаться утверждения о том, что студия должна оставаться хорошим рабочим местом для всех своих сотрудников и большинство геймеров относятся к ней положительно. Однако, компания утверждает, что у нее есть определённый набор ценностей, которые определяют, как должны происходить некоторые вещи. Проще говоря, CD Project RED стремится создавать то, что другие считают невозможным. Так уже было с Witcher 2 и Witcher 3, и этот же подход применяется для Cyberpunk 2077. По факту, команда снова пытается «изобрести очевидное», но это очевидное должно стать настолько невероятным, чтобы у игроков снова спёрло дух и захотелось вскрикнуть «вау». Такое ощущение создаётся, когда читаешь между строк, анализируя некоторые негативные отзывы на glassdoor. Авторы Cyberpunk 2077 стремятся контролировать последствия своих решений, однако, важно отметить, что руководство студии никоим образом не опровергает эти обвинения. Полный текст документа можно прочесть по ссылке.

Но, как бы там ни было, согласно заявлениям CD Project RED, развитие Cyberpunk 2077 идёт по плану, а нам лишь остаётся верить авторам на честном слове, потому как студия ещё ни разу не подводила своих благодарных фанатов.

Кстати, сейчас весь комплект Witcher выставлен на распродажу со скидкой 54%, а Witcher 3 Game Of The Year Edition сейчас отдают чуть более чем за 10 долларов. Возможно, кому-то из вас захочется поддержать польских разработчиков. Ссылка на страницу игры в GOG.

Источник: DSOGaming