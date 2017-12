Все предприятия Google переведены на возобновляемую энергию

Компания Google завершила переход на возобновляемые источники энергии. Теперь все объекты корпорации питаются за счет солнечных и ветряных электростанций. Как сообщается, Google нарастила объем потребляемой энергии из возобновляемых источников до трех гигаватт, что полностью удовлетворило потребности компании в электричестве.

Интересно, что тем самым поисковый гигант стал крупнейшим в мире корпоративным покупателем возобновляемой энергии. Общие инвестиции Google в сферу чистой энергетики достигли $3,5 млрд, 2/3 из них приходится на объекты в США. Предположительно, такой интерес к «чистым» источникам связан, в первую очередь, с падением стоимости солнечной и ветряной энергии на 60-80% за последние годы.

New clean energy purchases bring our total wind and solar capacity to over 3 gigawatts—enough renewables to match 100% of the energy it takes to run our products in 2017. pic.twitter.com/8ykaWO9LU0

— Google (@Google) 30 ноября 2017 г.