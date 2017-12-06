Все предприятия Google переведены на возобновляемую энергию

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Компания Google завершила переход на возобновляемые источники энергии. Теперь все объекты корпорации питаются за счет солнечных и ветряных электростанций. Как сообщается, Google нарастила объем потребляемой энергии из возобновляемых источников до трех гигаватт, что полностью удовлетворило потребности компании в электричестве.

Интересно, что тем самым поисковый гигант стал крупнейшим в мире корпоративным покупателем возобновляемой энергии. Общие инвестиции Google в сферу чистой энергетики достигли $3,5 млрд, 2/3 из них приходится на объекты в США. Предположительно, такой интерес к «чистым» источникам связан, в первую очередь, с падением стоимости солнечной и ветряной энергии на 60-80% за последние годы.

New clean energy purchases bring our total wind and solar capacity to over 3 gigawatts—enough renewables to match 100% of the energy it takes to run our products in 2017. pic.twitter.com/8ykaWO9LU0 — Google (@Google) 30 ноября 2017 г.

Отметим, что компания начала свой путь к полному отказу от традиционных источников энергии в 2010 году. Тогда Google заключила первый контракт на природную энергию в штате Айова: 114 мегаватт энергии поступало от ветряной электростанции.

В последующие годы Google стала лидером по объему использования возобновляемой энергии. Полностью перейти на энергию солнца и ветра компания собиралась еще в декабре 2016 года, но свои чаяния ей удалось воплотить в жизнь только сейчас.

На втором месте по потреблению «чистой» энергии среди IT-гигантов находится Amazon. Однако он к концу 2017 года будет получать 1,1 гигаватт от солнечных батарей и ветряных станций, что покроет лишь 50% от общей потребности.

Источник: Republic, Electrek