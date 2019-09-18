ВВС США рассматривают возможность задействовать самолеты-разведчики в качестве ретрансляторов





Американская компания Lockheed Martin совместно с Агентством по противоракетной обороне и ВВС США продемонстрировали возможность совместной работы наземной станции управления противоракетными комплексами, истребителя F-35A Lightning II и высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady. Согласно сообщению Lockheed Martin, демонстрация проводилась в рамках программы Project Riot по отработке концепции мультидоменных операций.

Отметим, что Пентагон представил концепцию мультидоменных военных действий в 2016 году. Она предполагает слаженное и точное участие в боевых действиях одновременно разных видов и родов войск: от ВМС и ВВС до кибервойск и Космического командования. Военные считают, что в случае войны именно такой подход позволит одержать победу над высокотехнологичным противником. Загвоздка в том, что сегодня координация действий всех существующих в составе вооруженных сил видов и родов войск крайне сложна, а потому в ходе военных действий будут нередки всевозможные ошибки, накладки и отставания во временных рамках, что неприемлемо.

В рамках демонстрационных испытаний, проведенных Lockheed Martin совместно с американскими военными, истребитель F-35A посредством своих датчиков обнаружил запуск ракеты большой дальности и передал данные о ней самолету-разведчику U-2. Последний с помощью ретранслятора на борту передал данные о запущенном боеприпасе наземной станции управления системами противоракетной обороны, которая, используя полученную информацию, взяла цель на сопровождение. Уточним, что в противном случае, без участия в этой схеме U-2, информация о ракете сначала была бы отправлена на базу истребителей и лишь после этого ее бы переслали на станцию противоракетной обороны.

Предполагается, что такой подход сократит время реакции на ракетную угрозу «с нынешних нескольких минут до нескольких секунд», а также позволит использовать данные бортового оборудования истребителей в том числе для мониторинга ситуации на поле боя в реальном времени. Другие подробности решения не раскрываются.

Источник: N+1