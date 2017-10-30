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Вышел финальный трейлер короткометражки по Papers, Please
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Вышел финальный трейлер короткометражки по Papers, Please

Вышел финальный трейлер короткометражки по Papers, Please

В мае этого года Лукас Поп, разработчик мрачного, эмоционального и весьма цепляющего симулятора пограничника из антиутопического государства Арстоцка Papers, Please, объявил о том, что по его игре будет снят короткометражный фильм. Как сообщалось ранее, режиссерами и сценаристами кинокартины выступят Никита и Лилия Ордынские, продюсером — Лилия Ткач, а главную роль исполнит актер Игорь Савочкин.

И вот на днях создатели будущего фильма выпустили «финальный трейлер». Судя по всему, адаптация обещает быть не менее мрачной, нежели оригинал. Также в ролике указано, что фильм выйдет в этом году.

Напоследок отметим, что, по данным IMDB, короткометражка сейчас находится на стадии пост-продакшена.

Источники: PC Gamer (1; 2)

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