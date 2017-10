Вышел финальный трейлер короткометражки по Papers, Please

В мае этого года Лукас Поп, разработчик мрачного, эмоционального и весьма цепляющего симулятора пограничника из антиутопического государства Арстоцка Papers, Please, объявил о том, что по его игре будет снят короткометражный фильм. Как сообщалось ранее, режиссерами и сценаристами кинокартины выступят Никита и Лилия Ордынские, продюсером — Лилия Ткач, а главную роль исполнит актер Игорь Савочкин.

Production shots from an upcoming Papers Please short film by Nikita and Liliya Ordynskiy. Really looking forward to this. pic.twitter.com/e1d3qwaHrq

— Lucas Pope (@dukope) May 30, 2017