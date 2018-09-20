Вышел новый трейлер мультфильма «Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2» / «Ральф ломает интернет: Ральф 2»

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До премьеры мультфильма «Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2» / «Ральф ломает интернет: Ральф 2» остается всего два месяца, так что опубликованный сегодня трейлер явно станет последним.

В новом ролике нам показывают, почему главные герои в принципе покинули свои игровые автоматы и отправились исследовать интернет. Оказывается, очередной геймер ломает руль в игре Ванилопы и друзья хотят просто купить новую деталь, чтобы починить автомат. Однако в интернете девочка находит себе новых друзей (точнее подругу Шэнк, которую озвучила Галь Гадот) и больше возможностей для реализации и совершенно не хочет возвращаться обратно.

Напомним, что «Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2» — это сиквел анимационной ленты 2012 года о приключениях героев старых игр в «чужих» аркадных автоматах. Режиссером мультфильма выступил Рич Мур, сценаристом — Фил Джонстон, продюсером — Кларк Спенсер. Все три специалиста работали вместе над первой частью Wreck-It Ralph и «Зверополисом», так что за качество мультфильма можно не переживать.

Премьера мультфильма Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 в украинских кинотеатрах состоится 21 ноября 2018 года.

Источник: Disney