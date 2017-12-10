Вышел первый полноценный трейлер экранизации романа «Первому игроку приготовиться» / Ready Player One от Стивена Спилберга

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После тизера кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый полноценный трейлер экранизации научно-фантастического романа «Первому игроку приготовиться» / Ready Player One. Сценарий к фильму написал автор книги Эрнест Клайн совместно с Заком Пенном, а режиссером выступил сам Стивен Спилберг.

По сюжету сочинения мир будущего в 2044 году находится в кризисе, вызванном нехваткой ресурсов, поэтому от пугающей реальности люди спасаются в виртуальном мире игры OASIS, в которой каждый может быть кем угодно. Главный герой вместе со своими виртуальными друзьями разыскаивает “пасхальное яйцо”, которое создатель OASIS миллиардер Джеймс Хэллидей спрятал в игре, оставив ряд подсказок – нашедший его получит не только все состояние автора игры, но и контроль над виртуальным миром.

В главных ролях снялись молодые актеры Тай Шеридан (Parzival) и Оливия Кук (Art3mis), а также Марк Райлэнс (Джеймс Хэллидей), Саймон Пегг (Огден Морроу), Т. Дж. Миллер (i-R0k) и другие.

Премьера фильма «Первому игроку приготовиться» / Ready Player One состоится 29 марта 2018 года.

Источник: Warner Bros. Pictures