Вышел первый трейлер фантастического боевика A.X.L. о роботе-собаке для военного применения

В сети появился трейлер фантастического боевика A.X.L., в котором подросток знакомится с лучшим другом человека. Проблема в том, что это не обычная собака, а прототип робота для военного применения, который сбежал от своих создателей. Внешне прототип весьма напоминает классического трансформера, а также позволяет представить, как может выглядеть дальнейшая эволюция четырехногих роботов Boston Dynamics.

В фильме снялась Бекки Джи / Becky G (если вы вдруг не в курсе, то это та самая исполнительница из хит-парада Youtube), которая до этого отметилась в фильме «Могучие рейнджеры», а также Алекс Ньюстаедтер (Итака, Колония), Эрик Этебари (Двойной форсаж, Линкольн для адвоката) и другие. Сценаристом и режиссером картины выступил Оливер Дели, использовав в качестве основы свою же короткометражку Miles / «Мили» 2015 года.

В трейлере можно увидеть набор современных технологий, включая распознавание лица, встроенное оружие и брелок управления собакой-роботом в стиле «Рэсси, ко мне», а также дронов-разведчиков и спецназ, однако общее качество съемок не позволяет рассчитывать на блокбастер класса А.

Производством занимались компании Open Road Film и Lakeshore Entertainment, премьера картины A.X.L. состоится 23 августа 2018 года.

Источник: A.X.L.