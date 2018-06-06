Трейлер анимационного фильма Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-Паук: Через вселенные» от Фила Лорда и Кристофера Миллера

Киностудия Sony Pictures опубликовала полноценный трейлер анимационного фильма Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-Паук: Через вселенные», который отличается свежим реалистичным стилем мультипликации.

Полнометражный мультфильм создан на основе комиксов Ultimate Marvel, в которых действуют сразу несколько Человеков-пауков, один из которых и выступит учителем главного героя. В центре повествования — подросток Майлз Моралес наполовину афроамериканского, наполовину латиноамериканского происхождения, которого по уже знакомой схеме кусает генетически модифицированный паук.

Написали сценарий и спродюсировали мультфильм уже знакомые вам Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые работали над франшизой «Лего. Фильм», комедией «Мачо и ботан» и начинали снимать «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» (но были уволены студией Disney из-за творческих разногласий). Среди актеров озвучки можно отметить Шамейка Мура, Льва Шрайбера, Махершалу Али и Брайна Тайри Генри, над музыкой к фильму работал автор саундтрека для «Чёрной Пантеры» Винс Стаплес.









Премьера мультфильма Spider-Man: Into the Spider-Verse / «Человек-Паук: Через вселенные» состоится 20 декабря 2018 года.

Источник: Sony Pictures