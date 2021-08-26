Вышел финальный трейлер боевика The King’s Man / «Kingʼs man: Начало», премьера запланирована на 22 декабря

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После ряда переносов кинокомпания 20th Century Fox определилась с финальной датой премьеры боевика The King’s Man / «Kingʼs man: Начало» и в честь этого события представила новый трейлер проекта.

Как вы помните, третья по счету картина франшизы рассказывает об истоках создания одноименной шпионской организации. Действие сюжета разворачивается в период Первой мировой войны, тогда как уже вышедшие фильмы франшизы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо» сосредоточены на современном мире.

В картине можно увидеть реальных исторических героев той эпохи, включая Григория Распутина, Мату Хари, Гаврилу Принципа, эрцгерцога Франца Фердинанда и др. Фильмы серии сняты на основе комиксов The Secret Service от Марка Миллара и Дэйва Гиббонса.

Режиссерское кресло проекта «King’s Man: Начало» занял Мэттью Вон, снявший обе предыдущих фильма серии, а вот актерский состав полностью обновлен, так как временной разрыв между событиями фильмов составляет порядка ста лет.





Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Харрис Дикинсон («Траст»), Джемма Артертон («Квант милосердия»), Аарон Тейлор-Джонсон («Под покровом ночи») и Мэттью Гуд («Первая дочь»).

Премьера фильма The King’s Man / «Kingʼs man: Начало» изначально была назначена на 8 ноября 2019 года, затем ее перенесли на 18 сентбяря 2020 года, после чего последовательно на 26 февраля, 12 марта и 20 августа 2021, при этом на данный момент последняя дата релиза — 22 декабря 2021 года.

Источник: 20th Century Fox