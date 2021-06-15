Вышел финальный трейлер фантастического боевика The Tomorrow War / «Война будущего» с Крисом Прэттом в главной роли





Киностудия Paramount Pictures весьма серьезно подошла к подогреву интереса публики к своему новому фантастическому боевику The Tomorrow War / «Война будущего», несмотря на то, что его премьера пройдет в стриминговом формате. После первого тизера и полноценного трейлера создатели выпустили финальный трейлер, в котором наконец продемонстрировали инопланетных захватчиков.

Судя по видео, землянам весьма не повезло с противником, так как помимо того, что инопланетяне умнее, крупнее и сильнее, так они еше атакуют стаей и даже умеют плавать и летать (или, скорее, планировать). По сюжету, в 2051 году человечество подвергается нашествию инопланетян, которые весьма быстро расправляются с регулярной армией землян. И чтобы выиграть войну и сохранить жизнь на планете, ученые разрабатывают машину времени, которая позволяет рекрутировать лучших бойцов из прошлого (то есть нашего настоящего).

Главную роль в боевике исполнил Крис Прэтт (Стражи Галактики», «Мир юрского периода»), компанию которому составили Ивонн Страховски («Чак», «Декстер»), Дж. К. Симмонс («Одержимость»), Бетти Гилпин («Блеск») и другие. Сценарий написал Зак Дин (24 Hours to Live), режиссером выступил Крис Маккей (The Lego Batman Movie, Dolittle).

Премьера фантастического боевика The Tomorrow War / «Война будущего» состоится 2 июля 2021 года в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Источник: Amazon