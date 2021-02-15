Вышел финальный трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера, там впервые показали Джокера в исполнении Джареда Лето [премьера 18 марта 2021 года]

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За месяц до премьеры режиссерской версии фильма Justice League / «Лига справедливости» Зак Снайдер опубликовал финальный трейлер своего творения. Напомним, что расширенная и перемонтированная четырехчасовая версия оригинального фильма выйдет на стриминговой платформе HBO Max уже 18 марта 2021 года.

Трейлер рисует нам безрадостную картину вторжения Дарксайда, который вынуждает супергероев собраться вместе, несмотря на непримиримые противоречия. В итоге в «Zack Snyder’s Justice League» можно будет увидеть Бэтмена (Бен Аффлек), Супермена (Генри Кавилл), Аквамена (Джейсон Момоа), Чудо-женщину (Галь Гадот), Киборга (Рэй Фишер), Флэша (Эзра Миллер) и других. Сторону Зла представляют Дарксайд (Рэй Портер), Дефстроук (Джо Манганьелло) и Джокер (Джаред Лето), хотя с последним все не так очевидно, как кажется.

Напомним, что режиссерская версия «Лиги справедливости» будет содержать всего четыре минуты абсолютно нового материала, ради которого на досъемки вызывали исполнителей главных ролей и новых для фильма персонажей. Ранее Зак Снайдер также показал три стильных черно-белых постера картины.

Источник: HBO Max