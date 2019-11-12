Вышел новый трейлер анимационного сериала Harley Quinn / «Харли Квинн» для стриминговой платформы DC Universe

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До премьеры сериала Harley Quinn / «Харли Квинн» на платформе DC Universe остается менее трех недель (напомним, премьера нового анимационного проекта состоится 29 ноября 2019 года), поэтому его создатели решили подогреть интерес зрителей новым трейлером.

Мультсериал для взрослых расскажет о приключения женской части супер- и антигероев комикс-вселенной DC, при этом помимо их в проекте можно будет увидеть и других героев и злодеев DC, включая Джокера, Пингвина, Короля Акул, Бэтмена, Супермена, Женщину-кошку, Чудо-женщину и т.д.

Главную героиню озвучит Кейли Куоко, ставшая популярной благодаря ситкому «Теория большого взрыва». Лучшую подругу героини, злодейку Ядовитый Плющ, озвучит Лейк Белл, также в сериале можно будет услышать голоса Алана Тудика, Рона Фунчеса, Джей Би Смува, Джейсона Александера и других.

Исполнительными продюсерами проекта выступили Джастин Халперн и Патрик Шумакер. Кстати, в следующем году на платформе DC Universe состоится премьера целого ряда новых анимационных сериалов от WB Home Entertainment, включая Wonder Woman: Bloodlines, Superman: Red Son и Justice League Dark: Apokolips.

P.S. Если вам не подходит анимационный формат, но нравится героиня Харли Квинн, то напомним, что полнометражный фильм Birds of Prey / «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн» с Марго Робби в главной роли выйдет на большие экраны уже 7 февраля 2020 года.

Источник: Polygon