Вышел новый трейлер фантастического фильма «Дюна» / Dune от Дени Вильнева, премьера назначена на 22 октября 2021 года

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Спустя почти год с выхода первого трейлера Legendary Pictures и Warner Bros. представили вниманию публики новый полноценный трейлер фантастического фильма «Дюна» / Dune от визионера Дени Вильнева. Как вы помните, из-за пандемии коронавируса премьеру картины перенесли с 18 декабря 2020 года на 22 октября 2021 года.

Картина является первой частью экранизации книжного цикла «Хроники Дюны» американского писателя Фрэнка Герберта, спустя определенное время нас ждет вторая часть, а затем и последующие, если студию устроят финансовые результаты перезапущенной франшизы.

Сюжет вселенной Duniverse развивается в далеком будущем, где после восстания машин человечество отказалось от компьютеров и ИИ в пользу развития личных и экстрасенсорных способностей. Отказ от умных машин не помешал человечеству отправиться к звездам, так что действие первого романа развивается на планете Арракис, где одно благородное семейство (Атрейдесы) противостоят другому менее благородному семейству (Харконнены). В сюжете участвуют местные жители-фремены, огромные песчаные черви, чудодейственная пряность и т.д.

Роль Пола Атрейдеса исполнил Тимоти Шаламе, его отца Лето Атрейдеса сыграл Оскар Айзек, а мать Леди Джессику — Ребекка Фергюсон. В фильме также снялись Зендая (Чани), Джейсон Момоа (Дункан Айдахо), Стеллан Скарсгард (Владимир Харконнен), Дэйв Батиста (Глоссу Раббан), Шарлотта Рэмплинг (Мохиам), Хавьер Бардем (Стилгар), Джош Бролин (Гурни Халлек) и другие.

Источник: Legendary Pictures