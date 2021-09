Компания Warner Bros. опубликовала свежий трейлер картины Many Saints of Newark / «Святые Ньюарка», которая является приквелом популярного сериала «Клана Сопрано». Молодого Тони Сопрано сыграл Майкл Гандольфини — сын исполнителя главной роли Джеймса Гандольфини.

Фильм рассказывает о начальном становлении клана, во главе которого становится Ричард «Дикки» Молтисанти — родной дядя Тони Сопрано. Развитие преступного сообщества приходится на время крупных криминальных разборок между итальянской мафией и афроамериканскими бандами.

Помимо Майкла Гандольфини в фильме Many Saints of Newark / «Святые Ньюарка» снялись Рэй Лиотта («Славные парни»), Джон Бернтал («Каратель»), Алессандро Нивола («Без лица»), Вера Фармига («Заклятие») и Кори Столл («Человек на Луне»). Сценарий фильма написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, а режиссеров выступил Алан Тейлор — вся троица работала над оригинальным сериалом The Sopranos / «Клана Сопрано».

Премьера полнометражного фильма Many Saints of Newark / «Святые Ньюарка» состоится 1 октября 2021 года в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Источник: Warner Bros.