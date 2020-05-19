Вышел полноценный трейлер комедийного сериала Space Force / «Космические силы», премьера на Netflix состоится 29 мая 2020 года

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После первого тизера сервис Netflix выложил полноценный трейлер нового комедийного сериала Space Force / «Космические силы» от создателей знакового «Офиса».

Шоураннерами проекта выступили Стив Карелл и Грег Дэниелс, при этом первый также сыграл главную роль генерала ВВС Марка Р. Найарда, которому поручают вернуть американских астронавтов на Луну. Бравый вояка берется за дело с прямолинейным энтузиазмом, который скорее мешает, чем помогает в таком сложном деле, как «Rocket science».

Кроме талантливого комика в сериале снялись Джон Малкович (Being John Malkovich), Бен Шварц (Sonic the Hedgehog), Диана Сильверс (Glass, Ma) и Лиза Кадроу (Friends).

Премьера комедийного сериала Space Force / «Космические силы» состоится 29 мая 2020 года на стриминговой платформе, первый сезон будет состоять из 10 серий. Кстати, ранее мы публиковали фотогалерею из интересных кадров сериала.

Напомним, что в начале текущего года президент США Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил, которая сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek.

Источник: Netflix