Вышел полноценный трейлер комедийного сериала Space Force / «Космические силы», премьера на Netflix состоится 29 мая 2020 года
После первого тизера сервис Netflix выложил полноценный трейлер нового комедийного сериала Space Force / «Космические силы» от создателей знакового «Офиса».
Шоураннерами проекта выступили Стив Карелл и Грег Дэниелс, при этом первый также сыграл главную роль генерала ВВС Марка Р. Найарда, которому поручают вернуть американских астронавтов на Луну. Бравый вояка берется за дело с прямолинейным энтузиазмом, который скорее мешает, чем помогает в таком сложном деле, как «Rocket science».
Кроме талантливого комика в сериале снялись Джон Малкович (Being John Malkovich), Бен Шварц (Sonic the Hedgehog), Диана Сильверс (Glass, Ma) и Лиза Кадроу (Friends).
Премьера комедийного сериала Space Force / «Космические силы» состоится 29 мая 2020 года на стриминговой платформе, первый сезон будет состоять из 10 серий. Кстати, ранее мы публиковали фотогалерею из интересных кадров сериала.
Напомним, что в начале текущего года президент США Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил, которая сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek.
Источник: Netflix