Вышел первый тизер сиквела фильма ужасов Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2», премьера назначена на 20 марта 2020 года

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Киностудия Paramount Pictures опубликовала первый тизер и постер фантастического фильма ужасов Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2», который продолжит рассказ о людях, выживших после появления на Земле чудовищ со сверхразвитым слухом. Сценаристом и режиссером сиквела выступит автор первой части Джон Красински, однако по понятной причине ему уже не удастся сыграть одну из главных ролей.

Согласно официальному синопсису, после смертоносных событий первой части семья Эбботов столкнется с ужасами внешнего мира. Вынужденная отправиться в неизвестность мать с детьми понимает, что чудовища со сверхслухом далеко не единственная угроза, которая подстерегает их за пределом знакомых тропинок.

К матери семейства из первой части Эмили Блант («Грань будущего», «Sicario») присоединятся харизматичные Киллиан Мёрфи («Острые козырьки», «Темный рыцарь: Возрождение легенды») и Джимон Хонсу («Капитан Марвел», «Шазам!»).

Полноценный трейлер обещают опубликовать 1 января 2020 года, премьера фильма Quiet Place Part 2 / «Тихое место 2» состоится 20 марта 2020 года.

Напомним, что первая часть фильма Quiet Place / «Тихое место» вышла в 2018 году и при некоторых претензиях к сценарию смогла неплохо показать себя в прокате.

Источник: EW