После текстового пересказа трейлера с закрытого показа и 180 тысяч тизеров на официальном сайте франшизы «Матрица», киностудия Warner Bros. наконец показала полноценный трейлер фильма «The Matrix Resurrections» / «Матрица: Воскрешение».

Новая «Матрица» начинается точно так же, как и первая часть — заметно постаревший Нео опять ничего не помнит о войне с машинами и посещает психиатра, которому рассказывает о странных снах. Тринити тоже в Матрице и тоже ничего не помнит. Однако когда в дело вступает Морфеус и знаменитые таблетки, все становится на свои места — драки с агентами, полеты и конечно же новые попытки сломать Матрицу.

The Matrix Resurrections in theaters and on HBO Max December 22 #TheMatrixMovie pic.twitter.com/USY3CKSgXq

— The Matrix Resurrections (@TheMatrixMovie) September 9, 2021