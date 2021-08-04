Вышел первый трейлер фильма Cinderella / «Золушка» с певицей Камилой Кабельо в главной роли (премьера — 3 сентября 2021 года)
Киностудии Columbia Pictures и Sony Pictures представили первый трейлер фильма Cinderella / «Золушка», созданного на основе одноименной сказки. Титульную роль в картине сыграла певица Камила Кабельо, что неудивительно с учетом музыкальной направленности картины.
Сюжет фильм нет смысла пересказывать любому, кому в детстве читали сказки, однако авторы внедрили несколько новшеств и использовали современные песни. Тем не менее все знакомые персонажи на месте — будущая принцесса Золушка (Камила Кабельо) и ее мерзкая мачеха (Идина Мензел), очаровательный принц (Николас Галицин), его отец-король (Пирс Броснан) и мать-королева (Минни Драйвер), а также безгендерная крестная/крестный (Билли Портер).
За сценарий и режиссуру фильма отвечала Кэй Кэннон, создавшая трилогию Pitch Perfect / «Идеальный голос».
Кинопремьера фильма несколько раз переносилась и в итоге она выйдет в стриминговом сервисе Amazon Prime 3 сентября 2021 года.
Источник: Variety