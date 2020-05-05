Вышел первый трейлер комедийного сериала Space Force / «Космические силы» от создателя «Офиса» со Стивом Кареллом в главной роли

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Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый тизер-трейлер нового комедийного сериала Space Force / «Космические силы» о новом виде вооруженных сил США, который отвечает за военные операции в космосе. Шоураннерами сериала выступил исполнитель главной роли Стив Карелл и Грег Дэниелс, которые вместе работали над популярным юмористическим сериалом «Офис».

Помимо Стива Карелла («Охотник на лис»), который играет главу Space Force генерала ВВС Марка Р. Найарда, в ролях снялись Джон Малкович (Being John Malkovich), Бен Шварц (Sonic the Hedgehog), Диана Сильверс (Glass, Ma) и Лиза Кудроу (Friends).

Премьера комедийного сериала Space Force / «Космические силы» состоится 29 мая 2020 года на стриминговой платформе, первый сезон будет состоять из 10 серий. Кстати, ранее мы публиковали фотогалерею из интересных кадров сериала.

Напомним, что в начале текущего года президент США Дональд Трамп показал эмблему недавно созданных Космических сил, которая сильно напоминает логотип звездного флота из Star Trek.

Источник: Netflix